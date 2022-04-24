Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о поражении красно-белых от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

- Лично для вас результат матча получился неожиданным?

- А что здесь неожиданного? Играли команды, располагающиеся по соседству в турнирной таблице. Я вижу только две позиции, которые у «Ростова» хуже – позиция профессиональной плакальщицы, которая вынуждает вторую позицию, арбитров, более комфортно судить «Спартак». А в остальном «Ростов» превосходит красно-белых на сегодняшний день.

- Даже с учетом того, что у «Ростова» нет легионеров, в отличие от «Спартака»?

- Только одного названия «легионер» не достаточно для успеха на поле. Скажите мне, какой из легионеров красно-белых лучше ростовского парня Щетинина? Кто из иностранцев так же красиво, как Тугарев забил мяч, обыграв двоих оппонентов?

- Сегодня никто.

- Вот именно. Да, Соболев тоже забил красивый мяч, но он ведь не легионер. Поэтому мне кажется все эти танцы с бубнами вокруг иностранных футболистов – надуманная история, как и то, что у нас все должны уезжать, что у нас футбол хуже. Я считаю, что все то, что сейчас происходит, нам только на пользу. Посмотрите, сколько в «Ростове» раскрылось новых имен. А сколько в других командах раскроется?

- У «Спартака» отсутствовали лидеры – Промес и Мозес. Вам не кажется, что с ними команда выглядела бы по-другому и что сегодня проблема гостей крылась в этом?

- Я думаю, проблема «Спартака» в отсутствие тренера. Любой, кто играл в футбол, может обозваться главным тренером, и эффект от работы будет таким же. Так что сегодня Карпин обыграл Ваноли вчистую по всем показателям.

- Тем не менее, два спартаковских гола все-таки отменили, и эксперты высказываются, что мяч Игнатова надо было засчитывать.

- Он перед этим сыграл рукой. Это показал и ВАР. От головы ростовского футболиста мяч четко попал в руку. А во-вторых, возможно Игнатов, получавший мяч, был в офсайде. Но думаю, хватило первого эпизода, поэтому второй даже не стали рассматривать.

- Глядя в таблицу, за «Спартак» уже тревожно?

- Не думаю, что «Спартак» попадет в «стыки». Все-таки те, кто ниже, гораздо слабее. Хотя с таким тренером я не удивлюсь ничему.

Реклама

Елена Григорьевская