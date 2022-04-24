Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Червиченко: Проблема «Спартака» в отсутствие тренера эксклюзив

24 Апреля 2022 • 19:42 Комментировать
Ростов
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о поражении красно-белых от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

- Лично для вас результат матча получился неожиданным?

- А что здесь неожиданного? Играли команды, располагающиеся по соседству в турнирной таблице. Я вижу только две позиции, которые у «Ростова» хуже – позиция профессиональной плакальщицы, которая вынуждает вторую позицию, арбитров, более комфортно судить «Спартак». А в остальном «Ростов» превосходит красно-белых на сегодняшний день.

- Даже с учетом того, что у «Ростова» нет легионеров, в отличие от «Спартака»?

- Только одного названия «легионер» не достаточно для успеха на поле. Скажите мне, какой из легионеров красно-белых лучше ростовского парня Щетинина? Кто из иностранцев так же красиво, как Тугарев забил мяч, обыграв двоих оппонентов?

- Сегодня никто.

- Вот именно. Да, Соболев тоже забил красивый мяч, но он ведь не легионер. Поэтому мне кажется все эти танцы с бубнами вокруг иностранных футболистов – надуманная история, как и то, что у нас все должны уезжать, что у нас футбол хуже. Я считаю, что все то, что сейчас происходит, нам только на пользу. Посмотрите, сколько в «Ростове» раскрылось новых имен. А сколько в других командах раскроется?

- У «Спартака» отсутствовали лидеры – Промес и Мозес. Вам не кажется, что с ними команда выглядела бы по-другому и что сегодня проблема гостей крылась в этом?

- Я думаю, проблема «Спартака» в отсутствие тренера. Любой, кто играл в футбол, может обозваться главным тренером, и эффект от работы будет таким же. Так что сегодня Карпин обыграл Ваноли вчистую по всем показателям.

- Тем не менее, два спартаковских гола все-таки отменили, и эксперты высказываются, что мяч Игнатова надо было засчитывать.

- Он перед этим сыграл рукой. Это показал и ВАР. От головы ростовского футболиста мяч четко попал в руку. А во-вторых, возможно Игнатов, получавший мяч, был в офсайде. Но думаю, хватило первого эпизода, поэтому второй даже не стали рассматривать.

- Глядя в таблицу, за «Спартак» уже тревожно?

- Не думаю, что «Спартак» попадет в «стыки». Все-таки те, кто ниже, гораздо слабее. Хотя с таким тренером я не удивлюсь ничему.

Реклама


Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Химки 4:1 Крылья Советов
окончен Рубин 1:0 Арсенал Тула
окончен Ростов 3:2 Спартак Москва 3.10 3.05 2.55
Идет 32 минута ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва
25.04  19:00 Краснодар ... Зенит 6.40 4.30 1.53
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
19:57 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Спартака» Джикия отказался отвечать на два вопроса журналистов
19:53 · Россия. Премьер-лига
Калачёв: «Ростов» заслужил победу, всё по делу
19:45 · Россия. Премьер-лига
Широков встал на защиту Мешкова после матча 26-го тура «Ростов» - «Спартак»
19:39 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - о победе над «Спартаком»: «Шах и мат, господин Ваноли»
19:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» находится в трёх очках от зоны стыковых матчей 1
19:32 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Думаю, что Мешков подписал себе приговор» 1
19:29 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «На судейство грех жаловаться»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Ваноли оценил судейство в матче «Ростов» – «Спартак»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Дарья Карпина отреагировала на победу «Ростова» над «Спартаком»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Выбран лучший игрок матча «Ростов» - «Спартак»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Карпин – о победе над «Спартаком»: «За такие деньги и так играть…» 1
19:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин отметил победу над «Спартаком» вместе с дочерью
19:09 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба «Спартака» саркастически отнеслась к выбору лучшего игрока матча
19:09 · Россия. Премьер-лига
Президент «Ростова» отказался комментировать судейство после победы над «Спартаком»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Зарема назвала арбитра Мешкова главным действующим лицом матча 1
Все новости
Рекомендуем