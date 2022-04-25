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Лапочкин: Пенальти в ворота «Спартака» назначен правильно

25 Апреля 2022 • 09:43 Комментировать (1)
Ростов
3:2
Спартак Москва
окончен

Известный российский экс-арбитр Сергей Лапочкин высказался по поводу пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом» после фола Кофрие на Полозе.

Лапочкин сказал «Матч ТВ», что момент достаточно противоречивый и неоднозначный, но Виталий Мешков находился в идеальной позиции и всё видел. Экс-арбитр отметил, что на повторе чётко видно, что есть движение ноги защитника и есть контакт, так что пенальти в ворота «Спартака» назначен правильно.

Напомним, что в итоге «красно-белые» уступили на выезде «Ростову» со счётом 2:3. После матча представители «Спартака» раскритиковали работу Виталия Мешкова.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Судейство Сергей Лапочкин Виталий Мешков
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