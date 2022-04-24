Экс-тренер «Спартака» Гунько: Матч с «Ростовом» не будет сверхрезультативным

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Гунько поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка «красно-белых» с «Ростовом» Валерия Карпина.

Гунько сказал «Спорт-Экспрессу», что он с нетерпением ждёт этого матча, ведь для него это будет противостояние агрессивного футбола Карпина и плотной обороны от Паоло Ваноли. Тренер отметил, что этот поединок вряд ли будет каким-то сверхрезультативным, но голы точно будут.

Напомним, что встреча между «Ростовом» и московским «Спартаком» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.