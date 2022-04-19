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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Нужно продолжать общение с УЕФА и ФИФА»

19 Апреля 2022 • 22:06 Комментировать
Ростов
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Спартак Москва
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24.04 16:30

Известный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением касательно дальнейших действий Российского футбольного союза в свете проблем, создаваемых российскому футболу и спорту в целом чиновниками из международных организаций.

Ранее Ловчев назвал эту проблему «политической», имея ввиду отказ Спортивного арбитражного суда заниматься апелляцией российской стороны. Тем не менее, он считает, что диалог на эту тему необходимо продолжать.

- Нужно думать не только о суде, а продолжать прямое общение с ФИФА и УЕФА, которые без решения суда могут снять с России ограничительные меры. Последнее заседание конгресса ФИФА показало, что шансы на это точно есть, - считает Ловчев, слова которого цитирует телеграм-канал «Ложа прессы».
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Евро-Футбол.Ру,
РФС Евгений Ловчев
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