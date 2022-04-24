Президент «Ростова» отказался комментировать судейство после победы над «Спартаком»

Президент «Ростова» Арташес Артюнянц поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Игра супер. Всех с победой! Судейство? Не комментируем судейство», — заявил Арутюнянц «Спорт-Экспрессу».

В матче 26-го тура «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Эта победа стала для южан четвертой подряд, тем самым, команда повторила клубный рекорд.

Команда Валерия Карпина после 26 матчей набрала 34 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде против «Краснодара». Встреча состоится 30 апреля.