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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руденко: «Пожалел, что остался в «Спартаке»

22 Апреля 2022 • 11:32 Комментировать
Ростов
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Спартак Москва
3.05 3.35 2.35
24.04 16:30

Воспитанник «Спартака», а ныне полузащитник «Химок» Александр Руденко признался, что жалеет о решении остаться в России в тот момент, когда им интересовались европейские клубы.  

«Спартак» играл в юношеской Лиге чемпионов, я тогда в семи играх забил семь мячей, и мне поступило много предложений. Мои представители говорили, что среди них были «Аякс», «Базель» и «Болонья». Посовещавшись с агентом, приняли решение остаться. Пожалел об этом — надо было ехать», — приводит слова Руденко РИА Новости Спорт.

Напомним, в феврале нынешнего года Руденко перешёл в «Химки». В текущем сезоне РПЛ 23-летний полузащитник провёл шесть матчей, забив в них два мяча. За основную команду «Спартака» футболист не успел провести ни одной официальной игры.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Александр Руденко
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