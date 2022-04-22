Руденко: «Пожалел, что остался в «Спартаке»

Воспитанник «Спартака», а ныне полузащитник «Химок» Александр Руденко признался, что жалеет о решении остаться в России в тот момент, когда им интересовались европейские клубы.

«Спартак» играл в юношеской Лиге чемпионов, я тогда в семи играх забил семь мячей, и мне поступило много предложений. Мои представители говорили, что среди них были «Аякс», «Базель» и «Болонья». Посовещавшись с агентом, приняли решение остаться. Пожалел об этом — надо было ехать», — приводит слова Руденко РИА Новости Спорт.

Напомним, в феврале нынешнего года Руденко перешёл в «Химки». В текущем сезоне РПЛ 23-летний полузащитник провёл шесть матчей, забив в них два мяча. За основную команду «Спартака» футболист не успел провести ни одной официальной игры.