«Ростов» - о победе над «Спартаком»: «Шах и мат, господин Ваноли»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост в своем телеграм-канале, посвященный победе над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Шах и мат, господин Ваноли», — подписали соответствующий пост в «Ростове».

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голы на свой счет записали Роман Тугарев, Дмитрий Полоз и Али Соу. За «Спартак» отличились Александр Соболев и Руслан Литвинов.

Победа «Ростова» позволила команде оторваться от зоны стыковых матчей. Южане после 26 матчей набрали 34 очка и поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» с 31 очком остался на 10-м месте.