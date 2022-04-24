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«Ростов» - о победе над «Спартаком»: «Шах и мат, господин Ваноли»

24 Апреля 2022 • 19:39 Комментировать
Ростов
3:2
Спартак Москва
окончен

Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост в своем телеграм-канале, посвященный победе над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Шах и мат, господин Ваноли», — подписали соответствующий пост в «Ростове».

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голы на свой счет записали Роман Тугарев, Дмитрий Полоз и Али Соу. За «Спартак» отличились Александр Соболев и Руслан Литвинов.

Победа «Ростова» позволила команде оторваться от зоны стыковых матчей. Южане после 26 матчей набрали 34 очка и поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» с 31 очком остался на 10-м месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Дмитрий Полоз РПЛ Александр Соболев Роман Тугарев Али Соу
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