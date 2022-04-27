ЭСК РФС не будет разбирать судейство Мешкова в матче между «Ростовом» и «Спартаком»

Представители ЭСК РФС не будут разбирать судейство Виталия Мешкова в скандальном матче между «Ростовом» и московским «Спартаком».

По информации Metaraitings.ru, комиссия не собирается на ближайшем заседании рассматривать работу Виталия Мешкова, который отменил два гола «Спартака» и назначил два пенальти в ворота московской команды. В итоге «красно-белые» проиграли «Ростову» со счётом 2:3.

Напомним, что после матча с «Ростовом» гендиректор московской команды Евгений Мележиков заявил, что не видит смысла в том, чтобы подавать жалобу на Мешкова.