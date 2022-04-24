Петржела — о «Спартаке»: «Это позор, такой большой клуб не должен находиться внизу турнирной таблицы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступления «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Выступление «Спартака» в нынешнем сезоне — это позор. Мне искренне жаль болельщиков этой команды, ведь находиться внизу турнирной таблицы для такого большого клуба унизительно», — приводит слова Петржелы Sport24.

После 25 туров «красно-белые» делят девятую строчку турнирной таблицы РПЛ с «Ростовом». Сегодня команды сойдутся в очной встрече. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

Напомним, что в первом круге чемпионата наставником «Спартака» был португальский специалист Руй Витория. Однако в декабре прошлого года на этом посту его сменил итальянец Паоло Ваноли.