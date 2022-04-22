Бакаев назвал фамилию будущей звезды «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о том, кто станет звездой команды в ближайшее время.

В интервью «РБ Спорту» полузащитник признался, что считает Дмитрия Маркитесова будущей звездой команды.

21-летний Маркитесов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он не сыграл за основной состав ни одного матча. В ФНЛ, где выступает «Спартак-2», он провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Спартак» отправился на матч 26-го тура РПЛ с «Ростовом» на поезде. Встреча «Ростов» - «Спартак» пройдет 24 апреля, начало – в 16:30 мск.