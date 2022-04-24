Два незасчитанных гола, два пропущенных пенальти: «Спартак» проиграл «Ростову» в компенсированное время

В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Ростова» Валерия Карпина.

Валерий Карпин против «Спартака» - такой матч никогда не остаётся незамеченным. А сейчас ещё «Ростов» соседничает с красно-белыми в турнирной таблице, пытаясь завершить проваленный сезон хорошими результатами. Посреди недели «Спартак» чуть поднял себе настрой – в четвертьфинале Кубка России выбили ЦСКА и продолжили борьбу за трофей, чем попытаются спасти юбилейный сезон. Но есть и минусы в этой победе – потрачено много сил, а «Ростов» в это же время отдыхал, готовился.

Паоло Ваноли по примеру кубкового матча с ЦСКА оставил схему с одним большим нападающим, но Николсона на острие заменил Соболев. Снова появился в основе Леон Классен, неплохо дебютировавший в Кубке России. У Карпина же организовался чисто русский атакующий треугольник – Щетинин, Полоз, Комличенко. И начал он игру очень резво. Уже на первой минуте Кирилл после передачи Дмитрия ворвался в штрафную площадь и опасно пробил под перекладину – выручил Максименко.

Спустя пять минут уже каркас ворот выручал Александра. Роман Зобнин на дуге штрафной площади снёс Тугарева, Калинин на исполнение пробил со стандарта, но попал в крестовину. Гигантское преимущество «Ростова» на старте обязано было трансформироваться в гол: Байрамян длинной передачей нашёл Тугарева на углу штрафной площади, Роман сместился к центру, убрал двух защитников и прицельно пробил в нижний угол – 1:0.

«Спартак» вёл себя очень тихо, но счёт сравнял очень быстро. Всего три минуты прошло, как Соболев принял заброс Мартинса у вратарской площади, вторым касанием пробив с разворота – 1:1. Резвый обмен голами слегка остудил команды. До перерыва из интересных моментов случился только гол Жиго, забитый из офсайда после удара Игнатова в штангу на корнере. В остальном было много стыков, пауз, микротравм (долго оказывали помощь Кофрие) и жёлтых карточек.

Во втором тайме опасные моменты вернулись и даже случился гол «Спартака», который, правда, не был засчитан. Бакаев шикарной передачей позволил Игнатову пробить из убойной ситуации, но в ходе развития атаки эпизодом ранее Александр Соболев подыграл себе рукой. Первым замену произвёл Ваноли, выпустив Рассказова вместо Чернова, и как раз свежий Николай вырезал классный кросс на Соболева. Александр замыкал дальнюю штангу после ошибки обороны «Ростова», но умудрился не попасть по пустому створу.

За все нереализованные моменты «Ростов» наказал «Спартак». Мешков не сразу, но всё-таки назначил пенальти за фол Кофрие на Дмитрие Полозе, а сам же пострадавший точно пробил с 11-метровой отметки – 2:1. Но настоящий футбол начался только на 90-й минуте: Зелимхан Бакаев от углового флага покатил к дуге штрафной площади, а набежавший Руслан Литвинов классным ударом под штангу установил окончательный счёт матча – 2:2.

Казалось, что четвёртая подряд победа всё-таки ускользнула от «Ростова» Валерия Карпина на девяностой минуте, но нет. Жиго срезал Сильянова, набравшего ход в штрафной площади «Спартака», а Али Соу реализовал пенальти, завершив этот сумасшедший матч – 3:2!