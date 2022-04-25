Президент РПЛ Хачатурянц: Моё интервью «Спорт-Экспрессу» – фейк

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц сделал резонансное заявление, в котором обвинил издание «Спорт-Экспресс» в том, что его экспресс-комментарий после матча «Ростов» – «Спартак» (3:2) был выдумкой – фейком.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Хачатурянц назвал фейком свой вчерашний комментарий спортивной газете: «Я ничего подобного не говорил да и не мог допустить подобные высказывания до того, как пройдет экспертно-судейская комиссия. Опровержение моих слов уже никого не интересуют».

Напомним, что вчера на сайте «Спорт-Экспресса» появилось интервью Хачатурянца, в котором он