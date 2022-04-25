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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ Хачатурянц: Моё интервью «Спорт-Экспрессу» – фейк

25 Апреля 2022 • 21:30 Комментировать
Ростов
3:2
Спартак Москва
окончен

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц сделал резонансное заявление, в котором обвинил издание «Спорт-Экспресс» в том, что его экспресс-комментарий после матча «Ростов» – «Спартак» (3:2) был выдумкой – фейком.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Хачатурянц назвал фейком свой вчерашний комментарий спортивной газете: «Я ничего подобного не говорил да и не мог допустить подобные высказывания до того, как пройдет экспертно-судейская комиссия. Опровержение моих слов уже никого не интересуют».

Напомним, что вчера на сайте «Спорт-Экспресса» появилось интервью Хачатурянца, в котором он раскритиковал судейство в матче  «Ростов» – «Спартак».
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Ашот Хачатурянц Спорт-Экспресс
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