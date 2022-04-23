Шахматист Есипенко нанесёт первый удар по мячу в матче «Ростов» - «Спартак»

Известный российский шахматист Андрей Есипенко нанесёт первый символический удар по мячу в матче между «Ростовом» и московским «Спартаком».

Есипенко сказал «Матч ТВ», что в середине сезона он немного переживал из-за возможного вылета ростовской команды, но сейчас дела у клуба пошли в гору. Стоит отметить, что перед матчем также будет проведена автограф-сессия Есипенко и шахматные мастер-классы.

Напомним, что 20-летний Есипенко в прошлом году на турнире в Вейк-ан-Зее обыграл именитого норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.