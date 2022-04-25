Каррера: Ситуация сложная, но «Спартак» не вылетит

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился с журналистами своим мнением по поводу нынешней ситуации в московской команде.

Каррера сказал «Чемпионату», что ему очень жаль, что спартаковцы не сумели добыть даже ничью в поединке с «Ростовом». Итальянский специалист считает, что у московского клуба сейчас очень сложная ситуация, но «Спартак» вряд ли вылетит из элитного дивизиона.

Напомним, что спартаковцы в гостях уступили «Ростову» со счётом 2:3. На данный момент подопечные Паоло Ваноли находятся в трёх очках от зоны стыковых матчей.