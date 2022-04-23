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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Спартаку нужно ответственно подойти к «Енисею»

23 Апреля 2022 • 11:05 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
3.10 3.30 2.35
24.04 16:30

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.

«Удивлён видеть две команды из ФНЛ в полуфинале Кубка. Когда узнал, что «Спартаку» достался «Енисей», мне на ум сразу пришёл «Тосно» в 2018 году. И этот полуфинал, как мне кажется, даже важнее возможного финала», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Экс-футболист отметил качественную игру красноярской команды, заявив, что для выхода в финал, «красно-белым» необходимо ответственно подойти к этому матчу.

Напомним, матч «Спартак» — «Енисей» состоится 12 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве. Победитель этой игры выйдет в финал, в котором встретится с победителем противостояние «Динамо» — «Алания».   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Енисей
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