Шишкин: «Спартаку нужно ответственно подойти к «Енисею»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.

«Удивлён видеть две команды из ФНЛ в полуфинале Кубка. Когда узнал, что «Спартаку» достался «Енисей», мне на ум сразу пришёл «Тосно» в 2018 году. И этот полуфинал, как мне кажется, даже важнее возможного финала», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Экс-футболист отметил качественную игру красноярской команды, заявив, что для выхода в финал, «красно-белым» необходимо ответственно подойти к этому матчу.

Напомним, матч «Спартак» — «Енисей» состоится 12 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве. Победитель этой игры выйдет в финал, в котором встретится с победителем противостояние «Динамо» — «Алания».