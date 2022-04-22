Бывший голкипер «Зенита» назвал самое главное качество вратаря

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Мананников поделился мнением о том, как должен играть вратарь.

«В фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» показано, что главное качество игрока на этой позиции — самоотверженность. Не ногами вперёд бросаться, а головой. На прострелах стелиться, не думая о том, кто бежит к мячу», — приводит слова Мананникова Sport24.

Также экс-голкипер выразил мнение, что в «Спартаке», кроме Рината Дасаева, сильных вратарей никогда не было.

Мананников завершил игровую карьеру в 2003 году. В составе «Зенита» он провёл 25 матчей, в которых пропустил 24 мяча.