Тарханов раскритиковал оборону «Спартака» в матче с «Ростовом»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался по поводу игры московского «Спартака» в матче с «Ростовом».

Тарханов сказал «Спорт-Экспрессу», что ростовская команда под руководством Валерия Карпина заслужила победу, так как играла в атаку и показала более осмысленный футбол. Опытный тренер отметил, что у «Спартака» в игре был какой-то сумбур, а в обороне так был вообще полный кошмар. Экс-наставник «Урала» добавил, что показательным вышел гол Тугарева, который пешком дошел до штрафной и спокойно пробил по воротам.

Напомним, что спартаковцы в итоге на выезде уступили «Ростову» со счётом 2:3. На данный момент «красно-белые» идут лишь на десятом месте в таблице.