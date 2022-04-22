Генеральный директор «Спартака» поделился впечатлениями от поездки на поезде в Ростов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Малежиков рассказал, в каких условиях «красно-белые» будут добираться до Ростова на матч 26-го тура РПЛ.

«Я не отвык от поезда, это моё любимое. Вы даже не представляете, сколько у меня запоминающихся поездок на поезде. Когда в армии служил, знаете, сколько было?» - цитирует Малежикова «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» отправился на матч 26-го тура против «Ростова» на поезде, так как ростовский аэропорт по-прежнему закрыт из-за спецоперации на Украине.

«Спартак» подошел к этому матчу, имея в активе 31 очко, команда Паоло Ваноли находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» имеет в активе столько же очков, но на одну строчку опережает московский клуб в турнирной таблице.

Матч «Ростов» - «Спартак» пройдет 24 апреля на «Ростов Арене», начало – в 16:30 мск.