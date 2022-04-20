Скончался бывший наставник «Ростсельмаша»

Печальная новость из Ростова-на-Дону - в возрасте 83 лет ушел из жизни Энвер Юлгушов, бывший в прошлом тренер клуба «Ростсельмаш», который позже превратился в «Ростов». Юлгушов тренировал «Ростсельмаш» с 1990 по 1995 год, с его именем связаны и первые успехи клуба в чемпионате России - в частности, выход в чемпионскую группу в самом первом сезоне российского чемпионата, в 1992 году.

После ухода Юлгушова клуб возглавил легендарный Сергей Андреев, ну а Юлгушов нашел себя в структуре «Ростова» в новом качестве. Успел потренировать также такие клубы с юга России, как «Торпедо» из Таганрога, а также астраханский «Волгарь».

Редакция «Евро-Футбол» скорбит вместе с родными и близкими Энвера Юлгушова.