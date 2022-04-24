Гунько объяснил, почему у Мирзова и Глушенкова не получилось в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением об игре полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова и нападающего «Крыльев Советов» Максима Глушенкова. Оба футболиста отличились забитыми мячами в матче 26-го тура РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

Напомним, что Мирзов с Глушенковым принадлежат «Спартаку» и выступают за свои нынешние клубы на правах аренды.

«Почему в «Спартаке» у них не получилось, а в клубах-середняках всё идёт хорошо? Я думаю, это из-за давления, которое оказывается на футболистов и тренеров «красно-белых». Не всем удаётся с ним справиться. Ведь команда всегда ставит перед собой самые высокие задачи», — приводит слова Гунько Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Мирзов забил два гола и сделал одну результативную передачу в 18 проведённых матчах. На счету 22-летнего Глушенкова пять мячей и две передачи в 25 играх.