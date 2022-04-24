Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил судейство Виталия Мешкова в матче «Ростов» – «Спартак» (3:2).

- Сразу после матча пошли разговоры о скандальном судействе. Вы усмотрели неоднозначные решения в исполнении Мешкова?

- Я вижу ситуацию с точностью наоборот. На мой взгляд, из четырех потенциальных пенальти Мешков поставил только четвертый. Бесспорный одиннадцатиметровый. Также были если не две красные карточки, то оранжевые за удар локтями. Жиго бил и локтем, и в лицо Комличенко. В спину бил локтем. И судья этого не видел. И вообще было видно, что Мешков не очень благоволил «Ростову». Конечно, принципиально какие-то вещи он не исполнял, сильно бросающиеся в глаза, но чувствуется, что эффект судейской плакальщицы на него возымел действие и он старался судить максимально комфортно для гостей.

- Но у подопечных Ваноли довольно сложный график. В концовке игры с «Зенитом» и «Химками», которые сейчас здорово смотрятся.

- Думаю, что Мешков сегодня так судил, потому что руководители «Спартака» точно не хотели проигрывать Карпину и Песьякову в воротах. Но в «Химках» будет та же история. Бывшие спартаковцы попробуют им тоже передать пламенный привет.