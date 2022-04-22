Селихов полностью восстановился после травмы

Голкипер «Спартака» Сергей Селихов сообщил, что полностью восстановился после травмы.

«Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился», — цитирует вратаря Sport24.

В марте Селихов был вызван в сборную России на учебно-тренировочные сборы, но вскоре покинул расположение национальной команды из-за болевых ощущений в спине.

В сезоне-2021/22 Селихов сыграл за «красно-белых» 14 матчей и пропустил 17 мячей. Ранее мы сообщили о том, что полузащитник «Спартака» Куинси Промес не поможет своей команде в рамках 26-го тура РПЛ против «Ростова».

Встреча «Ростов» - «Спартак» пройдет 24 апреля, начало – в 16:30 мск.