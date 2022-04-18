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«Зенит» объяснил, почему посчитал не нужным поздравлять «Спартак» со 100-летием

18 Апреля 2022 • 22:17 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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24.04 16:30

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему команда не поздравила «Спартак» со 100-летием.

«Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока еще преждевременно», – цитирует Медведева «РБК-Спорт».

Напомним, сегодня, 18 апреля «Спартак» празднует свой юбилей. Команде исполнилось 100 лет, однако этой дате не все придерживаются. Известный бывший игрок «красно-белых» Евгений Ловчев и журналист, блогер и комментатор Василий Уткин считают, что 100-летие со дня рождения «Спартака» должно праздноваться в 2035-м году.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Василий Уткин Евгений Ловчев РПЛ Александр Медведев
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