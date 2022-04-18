«Зенит» объяснил, почему посчитал не нужным поздравлять «Спартак» со 100-летием

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему команда не поздравила «Спартак» со 100-летием.

«Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока еще преждевременно», – цитирует Медведева «РБК-Спорт».

Напомним, сегодня, 18 апреля «Спартак» празднует свой юбилей. Команде исполнилось 100 лет, однако этой дате не все придерживаются. Известный бывший игрок «красно-белых» Евгений Ловчев и журналист, блогер и комментатор Василий Уткин считают, что 100-летие со дня рождения «Спартака» должно праздноваться в 2035-м году.