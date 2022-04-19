Появление футболистов «Спартака» в ретро-форме отложено до следующего сезона

В этом году московский «Спартак» празднует юбилей, официальной датой зарождения клуба считается 13 ноября 1922 года. Планировалось, что уже в текущем сезоне москвичи сыграют в ретро-форме в честь своего юбилея, однако изменения в военно-политической обстановке привели к тому, что это не будет возможным.

Форма изготовлена, она готова к отправке в расположение клуба, но из-за санкций компания Nike не может отправить ее в Москву, сообщает телеграм-канал «КБ Телега». Решения для данной проблемы пока что нет.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, в текущем сезоне на счету команды 31 очко после 25 сыгранных матчей.