Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Появление футболистов «Спартака» в ретро-форме отложено до следующего сезона

19 Апреля 2022 • 21:51 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
3.20 3.35 2.30
24.04 16:30
В этом году московский «Спартак» празднует юбилей, официальной датой зарождения клуба считается 13 ноября 1922 года. Планировалось, что уже в текущем сезоне москвичи сыграют в ретро-форме в честь своего юбилея, однако изменения в военно-политической обстановке привели к тому, что это не будет возможным.

Форма изготовлена, она готова к отправке в расположение клуба, но из-за санкций компания Nike не может отправить ее в Москву, сообщает телеграм-канал «КБ Телега». Решения для данной проблемы пока что нет.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, в текущем сезоне на счету команды 31 очко после 25 сыгранных матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
23:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» в шуточной форме сообщили о срыве трансфера Холанна
23:14 · Кубок России
Лещук признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России
22:54 · Кубок России
Лещенко: «Я расстроен, «Динамо» не заслужило победы»
22:06 · Кубок России
«Балтика» сравняла счет в матче с «Динамо» за 6 минут до конца матча перевела игру в овертайм
22:06 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Нужно продолжать общение с УЕФА и ФИФА»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Появление футболистов «Спартака» в ретро-форме отложено до следующего сезона
21:20 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА не отрицают факта о выкупе Карраскаля
20:56 · Кубок России
«Балтика» - «Динамо»: Моро получил травму и был заменен по ходу первого тайма
20:41 · Кубок России
«Спартак» анонсировал видео в преддверии матча против ЦСКА
19:59 · Кубок России
Шварц раскрыл план игры «Динамо» на матч против «Балтики»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Ганчаренко соответствует уровню РПЛ, но смущает как он уходил из клубов»
19:31 · Кубок России
Лещук займет место в воротах «Динамо» на матч с «Балтикой»
19:30 · Кубок России
«Балтика» — «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
19:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выкупит контракт Карраскаля
19:01 · Кубок России
Ледяхов не смог назвать фаворита в матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА – «Спартак»
Все новости
Рекомендуем