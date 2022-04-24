Дарья Карпина отреагировала на победу «Ростова» над «Спартаком»

Жена наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья оценила победу «Ростова» над московским «Спартаком».

«Замечательные эмоции, радость! Поздравляю всех ростовчан с победой», – приводит слова Дарьи издание «Спорт-Экспресс».

Что касается вопроса о принципиальности этой победы, то Дарья уверена, что подобный вопрос искусственно раздут прессой. «Ему нечего и некому доказывать», – поделилась Дарья, которая считает, что для Карпина победа над «Спартаком» ничем не отличается от победы над ЦСКА.