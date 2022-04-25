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Ловчев назвал хамскими слова Карпина о «Спартаке»

25 Апреля 2022 • 19:10 Комментировать (1)
Ростов
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова Валерия Карпина после матча с «Ростовом» (2:3).

«Я могу спросить у Валеры, а чего ты добился с армавирским «Торпедо» и «Мальоркой»? Но это будет гадость с моей стороны. Вообще когда тренер говорит, что с таким составом и бюджетом валили мяч на Соболева – это уже не правильная вещь сама по себе. Это хамство!», – сказал Ловчев в эфире программы «Громко» на Матч ТВ.

«Спартак» проиграл «Ростову» в захватывающей встрече со счетом 2:3. В послематчевом интервью главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что его команда пыталась играть в комбинационный футбол, в отличие от «красно-белых», которые «грузили» мяч в их штрафную площадь.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Евгений Ловчев РПЛ
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