«Ростов» продлил контракт с Песьяковым на два года

«Ростов» продлил контракт с вратарём команды Сергеем Песьяковым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, срок действия нового соглашения рассчитан два года.

Песьяков защищает цвета «Ростова» с 2017 года. Ранее голкипер выступал за «Спартак», «Анжи» и «Томь».

А текущем сезоне РПЛ 33-летний вратарь провёл в составе «Ростова» 24 матча, пропустив в них 38 мячей и дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Также футболист регулярно вызывается в национальную сборную России.

Отметим, что свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт завтра, 24 апреля, против бывшего клуба Песьякова «Спартака». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.