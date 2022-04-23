Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» продлил контракт с Песьяковым на два года

23 Апреля 2022 • 15:42 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
3.15 3.20 2.40
Через 23 ч. 46 мин.

«Ростов» продлил контракт с вратарём команды Сергеем Песьяковым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, срок действия нового соглашения рассчитан два года.

Песьяков защищает цвета «Ростова» с 2017 года. Ранее голкипер выступал за «Спартак», «Анжи» и «Томь».

А текущем сезоне РПЛ 33-летний вратарь провёл в составе «Ростова» 24 матча, пропустив в них 38 мячей и дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Также футболист регулярно вызывается в национальную сборную России.

Отметим, что свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт завтра, 24 апреля, против бывшего клуба Песьякова «Спартака». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Сергей Песьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 2:1 Уфа 2.70 3.05 2.95
Идет 2 минута Локомотив Москва 0:0 Нижний Новгород 1.77 3.55 5.20
23.04  19:00 Сочи ... Ахмат 2.07 3.35 3.85
24.04  14:00 Химки ... Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
24.04  14:00 Рубин ... Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
24.04  16:30 Ростов ... Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
16:36 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: Сулейманова есть кем заменить
16:32 · Россия. Премьер-лига
Хапов надеется, что игроки «Локомотива» будут реже удаляться
16:24 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Не бросили играть, забили и в конце могли сравнять счёт»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «В раздевалке было молчание, потому что сил ни у кого не осталось»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви: «Давно дома не выигрывали и не забивали два гола»
16:00 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» разгромно проиграл «Кубани»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва — «Нижний Новгород»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» продлил контракт с Песьяковым на два года
15:30 · Россия. ФНЛ
«Факел» — «Олимп-Долгопрудный»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:28 · Россия. Премьер-лига
Эльче выкупит Понсе по окончании сезона
14:56 · Россия. Премьер-лига
Каррера поделился мнением о матче «Ростов» — «Спартак»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Не впечатлён игрой Изидора и Кухты»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Видео потрясающего удара Бикфалви через себя – это первый гол «Урала» дома в 2022 году 1 видео
14:30 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» — «Торпедо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
14:21 · Россия. Премьер-лига
Бывшие игроки «Зенита» Игонин и Быстров занялись уборкой листьев
Все новости
Рекомендуем