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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия высказался об уходе Жиго из «Спартака»

20 Апреля 2022 • 23:39 Комментировать
Ростов
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Спартак Москва
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24.04 16:30

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе одноклубника Самуэля Жиго.

«Думаю ли, что нашей с Жиго связке приходит конец? Честно, пока об этом не думаю. Сейчас я сфокусирован на другом. В глубине души понимаю, что он скоро уедет. Но что поделать? Такая футбольная жизнь, поэтому с пониманием отношусь к нему», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Капитан «Спартака» считает важным момент, что французский защитник остался в команде. Он считает, что Жиго большой молодец и профессионал и Джикия всегда будет рад за него и его победам в жизни.

Напомним, 28-летний Жиго покинет «Спартак» летом 2022 года, он уже сообщил, что не будет продлевать контракт с российской командой.

Жиго перешел в «Спартак» летом 2018 года из «Гента» за 6 млн евро. Известно, что француз по окончании контракта перейдет в «Марсель» за 11 млн евро.  

Защитник принял участие в 104 матчах за «красно-белых» во всех турнирах. Ему удалось забить девять голов и отдал 5 результативных передач.

«Спартак» после 25 туров набрал 31 очко и располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия РПЛ Самуэль Жиго
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