«Ростов» продлил контракт с 18-летним Ланговичем на пять лет

Пресс-служба «Ростова» сообщила о продлении контракта с защитником Андреем Ланговичем.

18-летний воспитанник подписал новое соглашение сроком на пять лет. Оно будет действовать до лета 2027 года.

Лангович является воспитанником «Ростова». За основную команду он дебютировал в первом туре нынешнего сезона. За южан он сыграл 15 матчей, в которых результативными действиями не отличился. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость на трансферном рынке в 350 тысяч евро.

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает девятое место после 25 туров.