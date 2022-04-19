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«Ростов» продлил контракт с 18-летним Ланговичем на пять лет

19 Апреля 2022 • 18:38 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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24.04 16:30

Пресс-служба «Ростова» сообщила о продлении контракта с защитником Андреем Ланговичем.

18-летний воспитанник подписал новое соглашение сроком на пять лет. Оно будет действовать до лета 2027 года.

Лангович является воспитанником «Ростова». За основную команду он дебютировал в первом туре нынешнего сезона. За южан он сыграл 15 матчей, в которых результативными действиями не отличился. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость на трансферном рынке в 350 тысяч евро.

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает девятое место после 25 туров.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов РПЛ Андрей Лангович
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