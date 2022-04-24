Карпин обыграл «Спартак» в драматичном матче: кто в расстановке Паоло Ваноли смотрелся хуже других

Выставляем оценки футболистам «Спартака»

Голливудский сюжет и трагическая развязка. «Ростов» Валерия Карпина и «Спартак» Паоло Ваноли выдали матч превосходства атаки над обороной. Удачливее оказались хозяева – четвёртую подряд победу одержал «Ростов», чуть оторвавшись в турнирной таблице как раз от «Спартака». Красно-белые далеко не упали, так и остались на десятом месте.

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 13:12, в створ – 4:3, угловые – 2:4. Из-за кого же красно-белые проиграли «Ростову»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Сложно обвинять Максименко в голах, пропущенных с пенальти, да и у Тугарева удар получился хорошим, но по итогу матча сейв в активе Александра только один – парировал он коварный удар Щетинина. А все остальные стали голевыми.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Оборона «Спартака» вообще предстала не в лучшем свете. «Ростов» был резче, быстрее думал и должен был забить больше, чем три. Джикия бы лучшим из худших в оборонительных построениях - выиграл у Комличенко борьбу 3 раза из 3, не уступал в скорости. Но не более того.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 4,0. Если бы не пенальти, решивший исход матча, Жиго получил бы оценку выше Джикии, но фол Самуэля стоил «Спартаку» одного очка. И вся его игра в отборе и на перехватах (2+2), огромное количество оборонительной работы, всё было перечёркнуто.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Впервые Никита Чернов провёл слабый матч, выйдя в основе «Спартака». Проиграл четыре верховые дуэли из четырёх, не справился с резкими открываниями Полоза за спину. Не зря Ваноли заменил Чернова ещё на 59-й минуте.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 3,5. Фланги «Спартак» проиграл вчистую. Кофрие всё также бесполезен в атаке, пусть и не губил супермоменты в отличие от матча с ЦСКА, но игру через правый фланг наладить не удалось. А главной промашкой Максимилиано стал пенальти, привезённый в концовке матча.

ЛЕОН КЛАССЕН – 4,0. С правого края ростовской атаки приходило много моментов. Леон Классен совсем не справился с Тугаревым, который забил гол после сольного прохода и ещё трижды обострил передачей. Приходил с ударом из зоны Классена и Кирилл Щетинин. А сам Леон обострять не успевал.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. Очень опасный штрафной привёз Зобнин на старте матча, срубив Даниила Глебова. И далее он часто (5 раз из 8) проигрывал эпизоды полузащитникам «Ростова», выдав довольно слабый матч. Впереди тоже ничего не создал.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,0. Мартинс же покрыл куда большую площадь поля, выполнил больший объём работы. В активе Кристофера голевая передача на Соболева, четыре разгоняющие диагонали, 7 (из 11) выигранных единоборств. А ещё Мартинс дважды блокировал удары ростовчан.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 6,0. Ваноли переставил «фантазисту» Игнатова на левый фланг и угрозы от Михаила стало чуть больше. Михаил неплохо открывался, даже забил гол, который отменили не по его вине. Дважды удачно шёл в дриблинг, дважды обострял передачей. Правда, оказывался в кадре уж больно редко.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 7,5. Вновь Бакаев становится лидером «Спартака». Большинство обостряющих передач за авторством Зелимхана – четыре за сегодняшний матч. Выжимает много и на стандартах, отдал голевую передачу на Литвинова именно от угла поля.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Очень нужно Соболеву добавить в реализации. Такой момент ему создал Рассказов, что там не забить было сложнее – Александр справился. В остальном неплохо действует: цепляется за мяч Соболев, старается, постоянно идёт в прессинг. Да и гол есть сегодня.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Шикарный удар удался Руслану Литвинову, но к несчастью для болельщиков «Спартака», даже ничейного результат он не принёс.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.