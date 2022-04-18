Каким мы запомним «Спартак» в год его столетия

18 апреля — 100-летний юбилей одного из самых популярных клубов России: день рождения московского «Спартака». В честь этого сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» освежает в памяти всё, что так или иначе всплывало в стане «красно-белых» за этот сезон — от минималистичного ребрендинга до побед над «Наполи».

Уход любимца «Тедди»

Ретроспективу событий начать стоит не столько со свежего, сколько с главного. Кто знает, как свой «век» отмечал бы коллектив, если бы ещё зимой прошлого года немецкий специалист Доменико Тедеско не объявил бы о грядущем уходе? Накопившийся у Тедеско мешок рефлексивных воспоминаний о Родине, семье, доме сделал своё дело — и уже с прошлогодних московских морозов руководство «Спартака» запустило свой знаменитый «цикл» заново. Впрочем, немец исправно доработал до конца сезона.

К концу «серебряного» года клуб подходил здорово: кто-то сейчас может хотя бы в мыслях представить себе «Спартак» на втором месте? Вот-вот. Тогда же это было чем-то объяснимым, пусть где-то и не всегда справедливым. Впрочем, везёт сильнейшим. Вот и клуб из Тушино вместе с Тедеско «запрыгнул» прямиком на серебряную ступень пьедестала.

Удивительного в этой истории действительно много. Ну, скажем, вряд ли, например, ожидалось, что «Спартак» этот сезон закончит хотя бы в пятёрке: ровно так же, как и в сезоне до Тедеско, речи о пятёрке не шло. А тут — серебро! То ли всем назло, то ли плановый «бум», то ли всё вместе…

Не теряем контекста: в конце декабря 2020-го Тедеско чётко знал, что уйдёт. Уже этим, разумеется, провоцировал всех, кого только можно было. Конечно, больше всех склонны к сему были ветераны: эта страта фанатов «красно-белых» вообще особенно чувствительна к подобным вещам.

«Огненные» ветераны

Этот случай — из серии «на что боролись, на то и напоролись». Ветераны, будь то Ловчев или Мостовой, Симонян или Кавазашвили, или другие, не менее знаменитые, своей концентрацией так сильно хотели перебить Зарему Салихову и всё, что её окружало, что, кажется, стали перебивать самих себя. Уж столько громких и не очень было у них «изречений», что их роль постепенно стала расти, обгоняя роль Заремы Равильевны.

Активный напор спартаковских старожилов уже перерос простенький «протест»: теперь у каждого из них практически каждодневные комментарии, чуть реже — полнометражные интервью, а кто-то пошёл ещё дальше, открыв канал в Telegram. Интересно, а супруга Федуна будет в ответ ругаться с ними?

Один — за всех и все — против одной

Это то, о чём уже изложено выше, только с другого ракурса. Точнее, прямо с позиции Салиховой Заремы — с её Telegram-каналов, перфомансов на совете директоров и каждый раз удивительно «вовремя» выпущенных интервью, высказанных цитат и острых мнений. Кто бы мог догадаться, что главным инфоповодом внутри «Спартака» будет не тренер, не Федун, даже не какой-нибудь очередной скандальный футболист, а супруга владельца?

Порой кажется, у Салиховой карт-бланш на подачу различной информации в СМИ. Хочется интервью на полтора часа с открытыми вопросами про мужа? Пожалуйста! Комментарий про судей? Никаких проблем! Желательно, чтобы после каждого тура? Будем стараться. Впрочем, сезон ещё не окочен, а впереди — и кубок с ЦСКА, и РПЛ, где «Зенит» и «Крылья» тоже не подарок. В общем, хочется сказать, то ли ещё будет…

Европейская сказка

Когда вспоминаешь, что было с московским «Спартаком» буквально прошлой осенью, кажется, это было так же давно, как эпоха Романцева… Да, может, немного ближе к нашему сегодняшнему дню, но всё же далеко. Ту действительно сказочную историю фанаты теперь будут пересказывать последующим поколениям так трепетно, нежно, как им передавали истории «Спартака» 90-х.

Две победы над «Наполи» — тогдашним лидером Серии А, заведомо записанным также и в лидеры группы в Лиге Европы, — будто новости из параллельной вселенной. Особенно сейчас. Героическая ничья в Лестере, отбитый Селиховым пенальти на 97-й минуте в Польше, который вывел клуб на первое место квартета. 1/8 против Тедеско — а как могло быть иначе? Этот сюжет явно был прописан заранее. А отмена матча с «Лейпцигом» — как трагический конец этой сказки. В этой европейской охоте был явно заключён какой-то голливудский сценарий…

Провальный сезон в РПЛ

Тут, конечно, не еврокубки: «Спартак» крепко сидит на задворках первой десятки, едва претендуя даже на бессмысленную «пятёрку». В Лиге осталось всего 5 игр, в которых точно нет «гарантированных» очков. Да, в кубке есть игра с ЦСКА, который попал в какую-то, хочется верить, кратковременную депрессию, но даже там, в этой самой игре, всё слишком непредсказуемо. Это что касается перспектив в кубке.

В РПЛ же всё стало ясно ещё при Витории. Четыре поражения в первых десяти матчах — не результат с амбициями на чемпионство. А последней пулей стало рекордное поражение от «Зенита» со счётом 1:7! Цифры ужасные, мрачные и все остальные синонимы по списку. Именно они — этот матч и его итог — стали явной точкой невозврата. 26 октября стало чётко ясно: за высокие места в Лиге «Спартак» и Витория бороться не смогут. И теперь клуб бьёт собственные антирекорды не менее пугающего сезона 2003 года.

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Приход Ваноли и Каттани

Итальянская община стала объектом бурных споров и прений ещё до того, как заступила на должность, как, собственно, было и с Руем Виторией. Какая-то не самая приятная традиция. И спорили, конечно, одни и те же: о них уже было сказано выше. Просто невозмутимо от «Спартака» отойти сложно, а на пенсии все чувства «любви» удивительным образом обостряются.

Над Паоло стали насмехаться раньше, чем он занял должность в стане «красно-белых». Да, конечно, есть над чем задуматься в его карьере. Например, как тренер проявит себя в первом самостоятельном плавании? Насколько хватит протектората свыше? Не загубит ли старания Руя в Лиге Европы? Ну, не загубил, а по остальным тезисам — всё ещё открыто и вообще не решено. Хотя в кулуарных кругах роль итальянца уже давно предопределена. И, конечно, по итогу он и будет во всём виноват.

То же самое касается и Луки Каттани. И его есть в чём упрекнуть. Нет, даже не его, а тех, кто его поставил. Как так, бывший скаут — и на роль спортивного директора?! Его кандидатура очень спорна — неоднозначна, как сейчас принято считать. Но кто сейчас в «Спартаке» однозначен? Такие есть? Кажется, нет. В переосмыслении нуждаются и вчерашние лидеры «Спартака» на поле, и руководство, и роль недавних тренеров. И Каттани в этом списке явно не самый первый.

Новый логотип к столетию

Это, кажется, одно из самых монументальных событий юбилейного сезона. У «Спартака» своя интересная история с логотипом, который за последние десятки лет претерпел множество изменений, вплоть до фундаментальных (права на логотип, например).

Однако к столетию в клубе решили, что кое-что надо обновить, вдохнуть современность, жизнь. Зрительно никаких серьёзных и идейных изменений вы не обнаружите, но теперь знаменитый символ стал проще, легче, живее и органичнее. Правильная геометрия, динамика, зрительная простота плюс целая концепт-система, в духе которой и был выстроен новый логотип – всё это фанатам понравилось.

Таким разным и странным, радующим и пугающим, волнительным и предсказуемым был московский «Спартак» в год своего столетия. Он таким был, есть и, кажется, будет ещё очень много лет.

Марсель АРЗУМАНЯН