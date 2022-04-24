​Где смотреть матч «Ростов» - «Спартак» Москва онлайн

В 26-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье сыграют «Ростов» и «Спартак».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Валерий Карпин против «Спартака» - это всегда интересно. «Ростов», тем более, набрал отличный ход – три последних матча Премьер-лиги «жёлто-синие» выиграли. На эту серию приходится разгром «Локомотива». Стоит сказать, что «Ростов» и «Спартак» идут вровень – у команд по 31 баллу в кармане.