«Спартак» хочет добиться отмены жёлтых карточек Айртона и Максименко

«Спартак» обратился в КДК по поводу жёлтых карточек Айртона и Александра Максименко, полученных игроками в поединке с ЦСКА. «Красно-белые» хотят добиться отмены этих предупреждений, чтобы футболисты смогли выйти на поле в игре следующего тура чемпионата против тульского «Арсенала». Об этом ТАСС рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК.

Напомним, в воскресенье вечером «Спартак» отпраздновал викторию в главном дерби Москвы – 1:0. Автором единственного гола в битве против ЦСКА стал нападающий Джордан Ларссон. Команда Доменико Тедеско занимает третью строчку в таблице РПЛ за три тура до финиша чемпионата.