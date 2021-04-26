Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Спартак» хочет добиться отмены жёлтых карточек Айртона и Максименко

26 Апреля 2021, 18:44,

«Спартак» обратился в КДК по поводу жёлтых карточек Айртона и Александра Максименко, полученных игроками в поединке с ЦСКА. «Красно-белые» хотят добиться отмены этих предупреждений, чтобы футболисты смогли выйти на поле в игре следующего тура чемпионата против тульского «Арсенала». Об этом ТАСС рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК.

Напомним, в воскресенье вечером «Спартак» отпраздновал викторию в главном дерби Москвы – 1:0. Автором единственного гола в битве против ЦСКА стал нападающий Джордан Ларссон. Команда Доменико Тедеско занимает третью строчку в таблице РПЛ за три тура до финиша чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Максименко, Айртон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
Zenituwka
26 Апреля 2021, 19:21

Да чё уж там отмены карточек. Ещё пару лет поплакаться и вообще карточки игрокам Спартака перестанут давать, а в качестве бонуса обязательный пенальти в ворота соперника. Тогда они скажут что судейство честное и адекватное.))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 27-го тура
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 27-го тура
1 2
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 25.04.2021
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 25.04.2021
1 1
25.04.2021 Рубин - Краснодар. Обзор матча
25.04.2021 Рубин - Краснодар. Обзор матча
1 1
25.04.2021 Ростов - Арсенал. Обзор матча
25.04.2021 Ростов - Арсенал. Обзор матча
1 1
25.04.2021 Спартак - ЦСКА. Обзор матча
25.04.2021 Спартак - ЦСКА. Обзор матча
1 1
25.04.2021 Уфа - Сочи. Обзор матча
25.04.2021 Уфа - Сочи. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей