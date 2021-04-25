Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Акинфеев извинился перед болельщиками: «Пришло время капитану сказать пару слов»

25 Апреля 2021, 23:12,

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча со «Спартаком» (0:1).

- Пришло время капитану сказать пару слов, потому что вся ответственность на результате, на голах и всем, что происходит, скорее всего, на мне. Я хочу сегодня, в первую очередь, извиниться перед нашими болельщиками, перед родными  и близкими, что мы проводим такую неудачную серию и никак не можем ее переломить. Каждый гол - это какая-то боль, каждое поражение - это еще сильнее.

Мы стараемся, мы пытаемся, но, к сожалению, пока не можем всю эту историю переломить. Поэтому будем работать дальше, смотреть, как все это будет происходить, и каждый из нас должен немного включить голову и уже переломить эту историю, потому что все хотят видеть победный ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не такой.

Мы сегодня проиграли, все было закономерно. У нас не было ударов в створ и практически ни одного стопроцентного момента, поэтому результат закономерен. Очень обидно пропускать такой гол, здесь полностью вина лежит на мне. Такое тоже бывает, через это надо проходить. Тем более, мне уже не 20 лет, я все это проходил и буду проходить. Идем дальше. В любом случае надо идти дальше. Я верю в лучшее, я верю, что рано или поздно наша команда обретет тот «армейский» дух, который у нас был, и те победы, которые у нас были, они придут.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
1 52
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
2 5
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
1 69
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
6 76
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
1 2
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей