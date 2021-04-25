Акинфеев извинился перед болельщиками: «Пришло время капитану сказать пару слов»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча со «Спартаком» (0:1).

- Пришло время капитану сказать пару слов, потому что вся ответственность на результате, на голах и всем, что происходит, скорее всего, на мне. Я хочу сегодня, в первую очередь, извиниться перед нашими болельщиками, перед родными и близкими, что мы проводим такую неудачную серию и никак не можем ее переломить. Каждый гол - это какая-то боль, каждое поражение - это еще сильнее.

Мы стараемся, мы пытаемся, но, к сожалению, пока не можем всю эту историю переломить. Поэтому будем работать дальше, смотреть, как все это будет происходить, и каждый из нас должен немного включить голову и уже переломить эту историю, потому что все хотят видеть победный ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не такой.

Мы сегодня проиграли, все было закономерно. У нас не было ударов в створ и практически ни одного стопроцентного момента, поэтому результат закономерен. Очень обидно пропускать такой гол, здесь полностью вина лежит на мне. Такое тоже бывает, через это надо проходить. Тем более, мне уже не 20 лет, я все это проходил и буду проходить. Идем дальше. В любом случае надо идти дальше. Я верю в лучшее, я верю, что рано или поздно наша команда обретет тот «армейский» дух, который у нас был, и те победы, которые у нас были, они придут.