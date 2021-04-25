Геркус: «Похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго»

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25 Апреля 2021, 19:14,
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Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем главного тренера ЦСКА Ивицы Олича после поражения от «Спартака» (0:1).
«Похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго», - написал Геркус в «Твиттере».
Напомним, что 41-летний хорват ЦСКА в конце марта, сменив на посту главного тренера белоруса Виктора Ганчаренко.
После двадцати семи туров ЦСКА занимает лишь шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе сорок шесть очков, отставание от «Зенита», идущего первым, составляет двенадцать зачетных баллов.
В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Уфу», матч запланирован на первое мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Илья Геркус, Ивица Олич
Тоже так кажется.
И, кстати, Ивица не побухивает сверх меры, а то вид у него именно такой.