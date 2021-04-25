Геркус: «Похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго»

Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем главного тренера ЦСКА Ивицы Олича после поражения от «Спартака» (0:1).

«Похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго», - написал Геркус в «Твиттере».

Напомним, что 41-летний хорват ЦСКА в конце марта, сменив на посту главного тренера белоруса Виктора Ганчаренко.

После двадцати семи туров ЦСКА занимает лишь шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе сорок шесть очков, отставание от «Зенита», идущего первым, составляет двенадцать зачетных баллов.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Уфу», матч запланирован на первое мая.