Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Геркус: «Похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго»

25 Апреля 2021, 19:14,

Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем главного тренера ЦСКА Ивицы Олича после поражения от «Спартака» (0:1).

«Похоже, Олич не задержится в ЦСКА надолго», - написал Геркус в «Твиттере».

Напомним, что 41-летний хорват ЦСКА в конце марта, сменив на посту главного тренера белоруса Виктора Ганчаренко.

После двадцати семи туров ЦСКА занимает лишь шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе сорок шесть очков, отставание от «Зенита», идущего первым, составляет двенадцать зачетных баллов.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Уфу», матч запланирован на первое мая.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Илья Геркус, Ивица Олич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
25 Апреля 2021, 19:31

Тоже так кажется.
И, кстати, Ивица не побухивает сверх меры, а то вид у него именно такой.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
1 52
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
2 5
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
1 69
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
6 76
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
1 2
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей