Тедеско: «Это тот самый день, когда нужно показать, что мы ошибки можем исправить»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- В прошлом туре «Спартак» и ЦСКА стали худшими командами по допущенным моментам у собственных ворот. Как вы считаете, сегодня ситуация в обороне команды изменится, или мы опять увидим большое количество моментов?

- Признаться, не знаю как будет. Факт в том, что я до этого говорил, с «Уфой» мы сыграли очень плохо, это правда. Думаю, что со времени моего присутствия в команде это был, наверное, худший матч. Мы провели работу над ошибками. Мы анализировали эту игру. Сегодня тот самый день, когда нужно показать, что мы эти ошибки можем исправить.

- У вас два вынужденных изменения в тройке центральных защитников. Как вы считаете, эти изменения после неудачного матча с «Уфой» могут встряхнуть команду?

- Я думаю, что сегодня они хорошо сыграют. В том числе и поэтому я поставил именно этих защитников в стартовый состав. Гапонов очень здорово всегда показывает себя на тренировках. Игровой ритм, безусловно, у него есть. Пускай не в Премьер-лиге, но в ФНЛ он играл. К тому же, как я сказал, он очень хорошо себя показывает на тренировках, очень агрессивный игрок. Илью Кутепова вы знаете не хуже моего, за два года знакомства с ним он зарекомендовал себя исключительно с лучшей стороны, всегда ответственно относится к своей работе, это игрок национальной сборной, поэтому я думаю, что все защитники покажут себя с лучшей стороны.