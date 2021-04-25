Промес: «Москва – красно-белая»

Футболист «Спартака» Куинси Промес поделился эмоциями после победы над ЦСКА (1:0) в рамках двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги.

«Только победа! Москва – красно-белая», - написал Промес в «Инстаграме».

29-летний голландец вернулся в «Спартак» в феврале. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Промес сыграл восемь матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт Куинси с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в пятнадцать миллионов евро.

После двадцати семи туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ.