Кириченко: «Фаворит в дерби, скорее всего, «Спартак»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего дерби «армейцев» против «Спартака» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я бы сказал, что фаворит в этой встрече, скорее всего, «Спартак». Прежде всего, из-за того, что у ЦСКА сейчас много травм. А так, обе команды провели неудачные игры - проиграли 0:3. Также помимо травм в пользу «красно-белых» говорит ещё и домашний стадион.

Не думаю, что на игроках как-то психологически скажутся поражения в предыдущих встречах. Все-таки это уже совсем другая игра. Более того, игра очень значимая. Помимо того, что это дерби, матч приобретает важнейшее значение в плане распределения мест в зоне еврокубков. Если одна из команд проиграет, то она существенно снизит свои шансы попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы», - сказал Кириченко.