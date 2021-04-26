Александр Мостовой: «У ЦСКА даже в меньшинстве были моменты чуть ли не стопроцентные»

Бывший игрок «Спартака» и известный футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги московского дерби, в котором «красно-белые» обыграли ЦСКА со счетом 1:0.

- Как вам игра, оправдал ли матч ожидания?

- Честно, для зрителя игра не была добротно-веселая. Скорее матч был скучный, не было большого количества моментов. Игра была довольно напряженная, потому что обе команды подходили к матчу фактически в одинаковом состоянии после поражений. На кону стояла большая ответственность, потому что проигравший, можно сказать, выбывает из борьбы за второе место. Немного повезло, конечно, «Спартаку», потому что уже в первом тайме случилось удаление.

- Как считаете, справедливо ли рефери удалил Ахметова?

- Я посмотрел много повторов с этим моментом с разных ракурсов. Осталось какое-то двоякое впечатление, 50 на 50. С одной стороны можно было показать, с другой стороны и желтую вряд ли бы кто-то оспаривал. Вроде бы сначала Ахметов идет в мяч, а потом нога идет в голень. Ясно, что удар есть, но я бы не сказал, что это был прямой удар в голень. Вопросы к Ахметову тоже есть: он шел в отбор, и соперник просто стоял на месте в этот момент, Ильзат мог просто остановиться перед ним. Этот момент трактовать можно по-разному. Мы знаем, в какое сложное время футболисты играют, когда даже с ВАРом судьи не могут разобраться. Много споров.

- Насколько удаление повлияло на игру? Не было ощущения, что «Спартак» был сильнее и до красной?

- Для меня этот момент стал ключевым в матче. После него «красно-белые» стали иметь преимущество и выиграли. Ощущения, что «Спартак» играл сильнее до удаления, у меня не было. Именно удаление - главный момент в этой встрече. Когда ты на 37-й минуте уже получаешь преимущество, да еще и на своем поле при своих болельщиках, то понимаешь, что уже близок к победе. Хотя у ЦСКА даже в меньшинстве были моменты чуть ли не стопроцентные.

- Кого бы выделили в составе «Спартака»?

- Сложно кого-то выделять. Сыграли в свою силу. Можно отметить Ларссона, который забил. Но там все-таки ошибся Васин, когда Ларссон его обыграл, он бежал там, как пассажир. Он даже не попытался ему помешать ударить. Там можно было заблокировать удар. Ну мы знаем, что Васин много привозил, поэтому так произошло.

- Можно ли сказать, что ЦСКА уже стопроцентно вылетел из борьбы за Лигу чемпионов?

- Разница с «Локо» уже 6 очков. Я думаю, что да. «Армейцы» уже второе место точно упустили.

Николай Алексеев