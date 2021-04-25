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​Названа причина и победитель драки фанатов «Спартака» и ЦСКА

25 Апреля 2021, 14:23,

В ночь на воскресенье произошла массовая драка, в которой участвовали фанатские группировки «Спартака» и ЦСКА. Каналы Baza и «Мутко против» в Telegram сообщили о некоторых подробностях драки.

Так, драка была спланирована заранее в рамках некой войны между фанатами «Спартака» и ЦСКА за кусок стены, где группировки оставляли свои граффити, перебивая творения друг друга. Победитель драки смог раскрасить стену на свой манер. Победившей стороной оказались фанаты «армейцев».

Поединок двадцать седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА начнётся в 16:30 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию на LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
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Комментарии (2)
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0
bowman
25 Апреля 2021, 15:31

Теперь имеют полное право писать на стене "Здесь был конь"))) А так я смотрю весело у этих фанатов. Уже и за стенки дерутся))

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DAG_ARSA
25 Апреля 2021, 15:08

стенка на стенку за стенку

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