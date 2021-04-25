Тедеско: «Контролировали ход игры, но нужно было забивать больше»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (1:0).

- Игра по результату. Важно было снова вернуться в ритм, гонку после поражения от «Уфы» (0:3) в прошлом туре. Тот матч мы проиграли исключительно по своей вине. Всю эту недели упорно работали для того, чтобы одержать сегодня победу. Я рад результату. В какой-то мере сегодня на игру повлияла красная карточка, полученная игроком ЦСКА в первом тайме. Нам это знакомо, поскольку в матче первого круга против ЦСКА мы также получили красную карточку, а в меньшинстве в дерби играть всегда непросто. В первом тайме мы могли играть в атаке быстрее. Во втором тайме, конечно, контролировали ход игры, но нужно было забивать больше, я считаю. ЦСКА очень опасно всегда играет на контратаках, в этом плане сегодня ребята провели очень хорошую работу, оборонялись четко и чисто и не дали по большому счету сопернику больших шансов на контратаки.

- Насколько сильно вы были довольны игрой «Спартака» до удаления? Казалось, что было очень много брака и в передачах, во всем, не только в скорости. Есть ли уже понимание, кто будет играть с «Арсеналом» в следующем матче на воротах?

- Только закончился этот матч. Давайте немного переведем дух и будем завтра думать о следующей игре, смотреть, кого можно будет поставить в стартовый состав. У нас много игроков для этого. Благо, есть выбор.

Касаемо игры до удаления, что-то удавалось, что-то - нет. Можно было лучше работать в обороне, были достаточно большие зоны у нас сегодня между линиями обороны и опорными полузащитниками. Но говоря об обороне с ЦСКА, всегда непросто прессинговать. Все-таки у соперника качественный подбор игроков, включая Влашича. Тем не менее, ребята сегодня старались, это стоит отметить.