Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Назван судья матча «Спартак» - ЦСКА

22 Апреля 2021, 12:24,

Стали известны судейские назначения на поединки 27-го тура российской Премьер-лиги. Центральную встречу между «Спартаком» и ЦСКА обслужит судейская бригада под руководством Павла Кукуяна.

Матч «Рубин» - «Краснодар», который состоится в Казани, доверили Василию Казарцеву. Игру между петербургским «Зенитом» и «Ротором» обслужит Виталий Мешков.

После 26-ти туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», который опережает идущий вторым «Локомотив» на шесть баллов. Топ-3 замыкает «Спартак», набравший 47 очков.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Павел Кукуян
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