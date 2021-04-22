Назван судья матча «Спартак» - ЦСКА

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22 Апреля 2021, 12:24,
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Стали известны судейские назначения на поединки 27-го тура российской Премьер-лиги. Центральную встречу между «Спартаком» и ЦСКА обслужит судейская бригада под руководством Павла Кукуяна.
Матч «Рубин» - «Краснодар», который состоится в Казани, доверили Василию Казарцеву. Игру между петербургским «Зенитом» и «Ротором» обслужит Виталий Мешков.
После 26-ти туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», который опережает идущий вторым «Локомотив» на шесть баллов. Топ-3 замыкает «Спартак», набравший 47 очков.
Назначение судей на 27-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/DLkw04sqt2— РФС (@rfsruofficial) April 22, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Павел Кукуян