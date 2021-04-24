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Джикия: «Дерби с ЦСКА - это важная игра, сейчас каждый матч принципиальный»

24 Апреля 2021, 13:51,

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пообщался с клубной пресс-службой в преддверии поединка против ЦСКА в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Матч с ЦСКА - это важная игра. Если смотреть на таблицу и думать о том, что осталось еще четыре игры, конечно, это очень важно. Ситуация такая, что каждая игра будет принципиальная», - передает слова футболиста пресс-служба «красно-белых».

Поединок состоится на стадионе «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25-го апреля. Дерби начнется в 16:30 по московскому времени.

В преддверии дерби «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА находится на пятой позиции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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Super fanat
24 Апреля 2021, 14:08

Как-то принизил значимость ЦСКА, не находите? Надеюсь, ЦСКА даст бой и Джикия пожалеет о своих словах. ЦСКА не какой-то там клуб из когорты тех, матч с которым принципиальный только в конце сезона. На данном этапе это -матч сезона. И без должного настроя Спартак может постигнуть неудача!

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