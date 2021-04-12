Зачем Рангник прилетел в Москву и посетил матч «Спартака»

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» посетил Ральф Рангник. Все гадают, зачем немецкий специалист приехал в Москву. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает свою версию.

Появление Ральфа Рангника на матче «Локомотива» и «Спартака» дало волю воображению. Вдруг немецкий специалист может принять один из московских клубов? В «Локомотиве» якобы есть трения между Марко Николичем и руководством клуба, а из «Спартака» и вовсе собрался уходить Доменико Тедеско.

Тем не менее поверить в то, что Рангник может возглавить российский клуб, может только отъявленный мечтатель. Если Рангник захочет тренировать, за ним на следующий день выстроится очередь в бундеслиге и в других топовых чемпионатах. А ещё его прочат на пост наставника сборной Германии, ведь Йоахим Лев покидает бундестим. Будем откровенны, нет ни одного аргумента, который заставил бы немецкого тренера возглавить какую-либо команду в России.

Помимо прочего, забывается, что Рангник вообще-то давно не работает главным тренером полноценно. В 2011-м он покинул «Шальке», после чего эпизодически и лишь на временной основе возглавлял «РБ Лейпциг». Едва ли Рангник спустя десять лет жаждет вернуться к постоянной клубной работе в России.

Тем не менее Рангник зачем-то приехал. И в этом визите явно больше простого желания вырваться из закрытой на локдаун Германии в пышущую жизнью Москву. Хотя очевидно, что сейчас у немца в принципе не так много мест для поездок.

Связывать визит Рангника в «Локомотив» с тренерским будущим команды вряд ли стоит. Просто было слишком глупо так давить на Николича перед важной встречей.

Скорее мысль другая. Рангник давно стал клубным функционером, он занимал пост спортивного директора «Лейпцига». Немец в последние годы на всё смотрит не только через призму игры и тактики, а более глобально. В этой связи есть несколько мыслей, зачем Рангник приехал.

Немец сейчас в свободном плавании, он ищет новый проект и обладает свободным временем. «Локомотив» вполне мог обратиться к Рангнику за оценкой своей деятельности. Что плохого в том, чтобы попросить у большого профессионала проанализировать своё состояние? Тем более что в «Локомотиве» сменилось руководство, впереди трансферное окно. Думаю, многие клубы мира мечтали бы получить стратегическое мнение Рангника.

Вторая мысль более приземлённая, но более реальная. Как уже отмечалось, Рангник ищет новый проект. Когда он его найдёт, немец точно будет влиять на трансферную политику. В «Локомотиве» же, с одной стороны, есть некие финансовые сложности, а с другой — россыпь молодых футболистов. Во многих европейских клубах нормой является приглашение скаутов, чтобы они следили за футболистами. Так почему бы не позвать Рангника, чтобы показать товар лицом? Мухина того же, или Сильянова, или Куликова?

В общем, в приглашении Рангника есть стратегический план, но уж точно не стоит его ждать тренером в Москве.

Андрей Центров