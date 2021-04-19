Калиниченко: «Николич подготовился к «Спартаку» очень хорошо. И то же самое Стукалов»

Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился впечатлениями от матча его бывшей команды с «Уфой» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Объясните, это большая сенсация? Или с учетом того, что «Спартак» всегда тяжело играет с «Уфой», правда жизни?

- Начнем с сенсации, игру я не смотрел, я только слышал и видел после этой игры все то, что слышу и вижу по сей день. Некоторые кричат гневные вещи, некоторые кричат оправдания какие-то. Оправданий не может быть никаких «Спартаку» по одной простой причине, потому что «Спартак» был претендентом на чемпионство, а сейчас это команда, которая, дай бог, пройдет в Лигу чемпионов со второго места, потому что очень непростые соперники ждут, и то, как команду не то, что болтает, а то, что она может прекрасно играть, а потом совсем непрекрасно, это настораживает.

Мы забываем одну большую вещь - то, что Тедеско уходит, и это большая трагедия и изначально была, что тренер объявил об уходе давным-давно, а пока еще непонятно, кто будет тренером. В такие самые моменты эти вещи будут вылезать.

- Такое уже случалось, когда тренеры сообщали об уходе, и команда менялась. Более того, после поражения от «Рубина» была серия из четырех побед подряд. Можно ли говорить, что это воздействие разговоров Тедеско, что он уходит? Но сейчас два поражения. Вы говорите, что это настораживает. Но как это объяснить?

- Очень просто. Есть еще помимо всех этих вещей о том, что тренер уходит или нет, и команды, которые лучше подготовились к «Спартаку», чем «Спартак» к ним. «Локомотив» обыграл в какой-то мере тактически, в какой-то мере с большим фартом. Тем не менее, было видно, что Николич подготовился к «Спартаку» очень хорошо. И то же самое Стукалов. Это тренер, который любит и умеет готовиться к сопернику, он уже это показал. Вообще это очень интересный молодой тренер, который делает свою ставку на тактическую подготовку команды. Ничего страшного нет в том, что один тренер переиграл другого. Эти вещи случаются. Но для меня страшно то, что это случается со «Спартаком», который претендует на какие-то высокие места.