Апелляция ЦСКА отклонена, Сигурдссон пропустит дерби со «Спартаком»

В четверг состоялось заседание КДК, на котором был принят ряд решений. Так, например, апелляция ЦСКА по жёлтой карточке для Арнона Сигурдссона была отклонена. Полученное в игре против «Сочи» предупреждение осталось в силе, поэтому исландский футболист не поможет «армейцам» в дерби против «Спартака» на ближайших выходных.

«Спартак» и ЦСКА выяснят отношения в главном дерби Москвы в ближайшее воскресенье, двадцать пятого апреля. Стартовый свисток команды услышат в половине пятого вечера.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, а ЦСКА – пятое.