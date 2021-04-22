Апелляция ЦСКА отклонена, Сигурдссон пропустит дерби со «Спартаком»

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22 Апреля 2021, 14:10,
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В четверг состоялось заседание КДК, на котором был принят ряд решений. Так, например, апелляция ЦСКА по жёлтой карточке для Арнона Сигурдссона была отклонена. Полученное в игре против «Сочи» предупреждение осталось в силе, поэтому исландский футболист не поможет «армейцам» в дерби против «Спартака» на ближайших выходных.
«Спартак» и ЦСКА выяснят отношения в главном дерби Москвы в ближайшее воскресенье, двадцать пятого апреля. Стартовый свисток команды услышат в половине пятого вечера.
На текущий момент «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, а ЦСКА – пятое.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Арнор Сигурдссон