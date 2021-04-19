Гладилин: «Поражением от «Уфы» «Спартак» сам себе отрезал Лигу чемпионов»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу поражения от «Уфы» в матче 26-го тура чемпионата России.

- Что случилось со «Спартаком» в матче с «Уфой»? У вас есть объяснение?

- Очень сложно это объяснить. Тут вопрос психологии. Никто не ожидал такого результата. Даже в проигранном матче «Локомотиву» «Спартак» выглядел очень прилично. Даже вдесятером играл очень хорошо, и состояние команды было хорошее. Все думали, что «красно-белые» продолжат борьбу за Лигу чемпионов. Мне непонятно, почему случилось это поражение от «Уфы».

- Может, «Спартак» надломила неудача с «Локомотивом»?

- Что там надламывать? «Локомотив» просто обыграл «Спартак».

- «Спартаку» повезло, что счет всего 0:3, ведь мог и крупнее проиграть? При счете 2:0 уфимцы два раза не попали фактически в пустые ворота.

- Они просто потом развалились, начали играть в аферу. В обороне тройка защитников была никакая.

- Это из-за того, что Джикии не было?

- Конечно. Вышел неготовый Кутепов, Маслов со своими проблемами, которые у него еще не закончились, и Жиго был уставший. Играть в три защитника против быстрых нападающих – это был вариант «Локомотива», который просто убегал в свободные зоны. Это еще хорошо, что не 0:5 все закончилось. У гостей было еще три момента, и они должны были забивать, а «Спартак» ничего не успевал делать. Вся тройка защитников была просто в разобранном состоянии. Играла авантюрно: все зоны открыты, никто никого не страхует, отбирать мяч не отбирают. Ужасно было смотреть на это.

- Потеря Жиго перед матчем с ЦСКА катастрофична?

- Конечно, это ключевая потеря, потому что на Жиго и Джикии держится вся оборона «Спартака». Остальные позиции слабенькие. Отсутствие Жиго станет проблемой. Но есть варианты перестроиться. Тедеско перетасовал все: Мозеса на левый фланг отправил. А он справа в защите хорошо играл. Зачем его дергать? Проще сказать, что победил тот, кто больше хотел. «Спартак» не имел мастерства, чтобы сыграть на 70% и обыграть соперника, хотел добыть победу малой кровью. А «Уфа» играла на 120% от своих возможностей. Вот и победила. Потому что уровень мастерства у игроков «Спартака» не значительно выше. И если он не играет на 100%, то соперник, который больше мобилизован и лучше готов физически, имеет преимущество. Это и получилось в матче с «Уфой».

- В чем именно Стукалов переиграл Тедеско?

- Линия атаки у хозяев сыграла очень вяло, несмотря на то, что у команды три отличных нападающих. Как только Тедеско убирает Зобнина из центральной зоны, все ломается. Когда Зобнин и Крал вместе играют в центре, у команды все в порядке. Но это дело тренера. Хотя можно говорить о его ошибках, когда случается такое поражение. «Спартак» поплатился из-за недонастроя, а «Уфа» вышла сражаться и использовала моменты.

- Почему «Спартак» из раза в раз плохо играет с «Уфой»?

- Это вопрос психологии. «Спартак» вышел на второе место, идет с запасом и соперники на финише проще. «Уфа» вообще идет на вылет и была уже обречена, а теперь у нее появились шансы играть в переходном турнире. А «Спартак» тур назад претендовал на чемпионство. И мы видим 0:3. Это как? Это чистой воды психология. Недооценка соперника. Тедеско не настроил команду на то, что надо играть в полную силу. Не важно, с кем брать три очка: с «Локомотивом», «Зенитом», или «Уфой». Теперь этих трех очков может не хватить для Лиги чемпионов. Даже если обыграть ЦСКА. «Спартак» сам себе отрезал Лигу чемпионов.

- Это была худшая игра «Спартака» при Тедеско?

- Хуже не было. Я не помню, когда «Спартак» с таким счетом проигрывал даже сильным соперникам, конкурентам. А у «Уфы» нет бюджета, они кое-как игроков собирают. Тренера поменяли и взяли наставника, который работал с командой второй лиги и больше нигде не работал. Это смешно. Тут только недооценка соперника. Это претензии к Тедеско. Побеждает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет. Больше хотели гости.

- Следующий матч с ЦСКА. «Спартак» сумеет прийти в себя после двух обидных поражений?

- Сложно сказать. ЦСКА в похожей ситуации. Эти команды будут упираться в очном матче. «Спартак» сам лишил себя Лиги чемпионов и в юбилейный год будет играть в лучшем случае в Лиге Европы.

- То есть, лучший вариант сейчас - третье место?

- Получается, что так. «Локомотив» не упустит свой шанс. И надо еще ЦСКА обыграть.

- Но «Локомотиву» еще играть с «Зенитом» и «Динамо».

- «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство. А на слабый календарь «Спартака» смотреть не надо. Мы все видим. Только с середняками может быть не так опасно играть, а с остальными надо играть в полную силу.

Елена Григорьевская