Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Гилерме опубликовал снимок собаки со свиньёй у её ног

12 Апреля 2021, 23:20,

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме продолжает конфликтовать с болельщиками «Спартака». После инцидента с фанатским сектором «красно-белых» во время матча РПЛ (2:0), где бразилец не сдержался и некрасиво себя повел, он опубликовал в сторис «Инстаграма» изображение собаки, у ног которой разместил иконку свиньи и смайл.

Напомним, что болельщики «Спартака» провоцировали и оскорбляли футболиста, что было зафиксировано делегатом после матча.

Тот матч спартаковцы проиграли и фактически выбыли из гонки за золотые медали чемпионата России. Их соперник, наоборот, после восьмой победы кряду в 2021 году готов побороться за место в Лиге чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва
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Комментарии (2)
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1
Tavadi
13 Апреля 2021, 00:37

всё правильно сделал

2
Манчестерский Иппатий
13 Апреля 2021, 00:03

Пора снимать с поросей 12 очков за поведение их болел... ;)

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