Гилерме опубликовал снимок собаки со свиньёй у её ног

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме продолжает конфликтовать с болельщиками «Спартака». После инцидента с фанатским сектором «красно-белых» во время матча РПЛ (2:0), где бразилец не сдержался и некрасиво себя повел, он опубликовал в сторис «Инстаграма» изображение собаки, у ног которой разместил иконку свиньи и смайл.

Напомним, что болельщики «Спартака» провоцировали и оскорбляли футболиста, что было зафиксировано делегатом после матча.

Тот матч спартаковцы проиграли и фактически выбыли из гонки за золотые медали чемпионата России. Их соперник, наоборот, после восьмой победы кряду в 2021 году готов побороться за место в Лиге чемпионов.