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​«Локомотив» и фанаты поддержали Гилерме

17 Апреля 2021, 17:26,

На матче между «Локомотивом» и «Ростовом» проходят акции поддержки вратаря московской команды Гилерме. Как известно, голкипер был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака», которые оскорбляли его на почве расизма.

Перед игрой именно Гилерме прочитал составы команд. Футболиста можно было увидеть на табло «РЖД Арены».

Позже на стадионе был вывешен баннер с фотографией Гилерме. На нём было написано: «Мы – «Локо»! Мы – вместе».

 

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Ростовом» можно в подробной текстовой трансляции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Гилерме
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