​«Локомотив» и фанаты поддержали Гилерме

На матче между «Локомотивом» и «Ростовом» проходят акции поддержки вратаря московской команды Гилерме. Как известно, голкипер был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака», которые оскорбляли его на почве расизма.

Перед игрой именно Гилерме прочитал составы команд. Футболиста можно было увидеть на табло «РЖД Арены».

Позже на стадионе был вывешен баннер с фотографией Гилерме. На нём было написано: «Мы – «Локо»! Мы – вместе».

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Ростовом» можно в подробной текстовой трансляции.