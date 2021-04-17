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​«Они видят то, чего здесь нет»: «Спартак» пошутил о работе ВАР на игре «Локомотив» - «Ростов»

17 Апреля 2021, 22:52,

В субботу «Локомотив» крупно обыграл «Ростов» в двадцать шестом туре российского чемпионата. Несмотря на счёт 4:1, после игры в футбольном обществе снова обсуждают решения бригады арбитров, в частности решения ВАР. «Спартак» решил пошутить на эту тему, опубликовав в Twitter видео Евгением Понасенковым.

На видео Понасенков произносит  фразу: «Они видят то, чего здесь нет».

 

Напомним, «Спартак» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице российского чемпионата. В случае победы над «Уфой» команда Доменико Тедеско вернётся на второе место.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Ростов
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Комментарии (1)
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0
Deda
17 Апреля 2021, 23:14

Это что за Буратино?

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