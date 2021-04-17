​«Они видят то, чего здесь нет»: «Спартак» пошутил о работе ВАР на игре «Локомотив» - «Ростов»

В субботу «Локомотив» крупно обыграл «Ростов» в двадцать шестом туре российского чемпионата. Несмотря на счёт 4:1, после игры в футбольном обществе снова обсуждают решения бригады арбитров, в частности решения ВАР. «Спартак» решил пошутить на эту тему, опубликовав в Twitter видео Евгением Понасенковым.

На видео Понасенков произносит фразу: «Они видят то, чего здесь нет».

Напомним, «Спартак» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице российского чемпионата. В случае победы над «Уфой» команда Доменико Тедеско вернётся на второе место.